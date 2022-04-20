مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي الحلقة 19 والقنوات الناقلة

ينتظر الجمهور مساء اليوم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة الفنان آسر ياسين، لمعرفة كيف سيخرج من الورطة التي وقع فيها، لذا يبحث الكثير منهم عن مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 19 والقنوات الناقلة له.

وتم الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 19 والقنوات الناقلة، إذ تكون حصريا على شاشة قناة cbc في تمام الساعة التاسعة مساء.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين

أما حلقة الإعادة الأولى فستكون أيضا على شاشة قناة cbc في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق صباحا بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثانية ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباح اليوم التالي.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 18

وشهدت الحلقة الماضية تورط زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين في قضية قديمة كان قد كسبها وانتهت، ولكن أعاد فتحها مرة أخرى المحامي أمجد الذي يجسد شخصيته الفنان على قاسم، وفتش في أوراقها وثبت أن هناك ورقة ستورط زين.