مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18.. آسر ياسين في ورطة بسبب قضية قديمة

بدأت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سوتس بالعربي بطولة الثنائي آسر ياسين وأحمد داود، وشهدت أزمة جديدة يتعرض لها بطل العمل، وهنا تعرف على ملخص أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18.

شهد مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18، وقوع المحامي زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، في ورطة بسبب قضية قديمة كان يتولاها في مكتب فريدة التي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك .

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18

بدأت الأزمة بظهور المحامى أمجد الذي يجسد شخصيته الفنان علي قاسم، مجددا، بعدما ظهر في حلقة سابقة وانتصر زين عليه في إحدى القضايا، ولكنه عاد مجددا لينتقم من زين.

أعاد المحامي أمجد، دراسة أوراق إحدى القضايا التي كان يترافع فيها زين منذ 3 سنوات وكسبها، ووجد بها ثغرات تمكن من خلالها أن يعيد فتح القضية مجددا ليصبح وجها لوجه مع زين من جديد.

آسر ياسين في أزمة

واكتشف زين أن هناك تقريرا خاصا بهذه القضية يثبت أنه دافع عن متورطين، وهو لم يتطلع على هذا التقرير ولم يره من قبل، لذلك فهو في رحلة للبحث عن طريقة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد سمعته.