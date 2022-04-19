مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18.. الزيات يتجسس على آسر ياسين وأحمد داود

تطورت الأحداث بشكل كبير فى مسلسل سوتس بالعربي بين بطلي العمل آسر ياسين وأحمد داود، الذي يعرض عبر قناة cbc، وهنا تعرف على ملخص مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18.

شهدت أحداث مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18، تطورا في علاقة آدم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، وقدري الزيات الذي يجسد شخصيته الفنان محمد شاهين، ودار بينهما نقاش جعل الثنائي تتوطد علاقتهما سويا ويعتذران لبعضهما.

مسلسل سوتس suits بالعربي الحلقة 18

وكانت المفاجأة حينما دخل زين ثابت الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، ومعه آدم، إلى مكتبه، ويفاجأ بقدري الزيات في المكتب، وعرض الأخير على الأول مساعدته ولكنه رفض وطرده من المكتب.

وبعد خروجه من المكتب عاتب آدم، زين، على طريقته العنيفة في التعامل معه، ولكن زين أخبره بأنه يضحك عليهم وإذا علم أي شيء عن الأسرار التي لديهم سينقلها إلى شريف الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى درويش.

قدري الزيات يتجسس على آدم وزين

وكانت المفاجأة أن قدري الزيات بالفعل كان يضحك عليهما، وكان يضع جهاز تسجيل في المكتب، وسجل كل الحديث الذي دار بين آدم وزين، وعرف من خلالها ما يخفيان ونقله إلى شريف.