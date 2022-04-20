النيابة العامة تبدأ التحقيق في حريق شارع أسيوط بسوهاج

بدأت النيابة العامة بقسم شرطة ثاني سوهاج التحقيق فى واقعة نشوب حريق شارع أسيوط، حيث اندلعت النيران في أرض فضاء مساحتها 150 متراً، بدائرة قسم ثاني سوهاج، وتضم «حوش مواشي» بمساحة 20 متراً، وأرض فضاء لتجميع القمامة، ومنزرعة بعدد من أشجار النخيل، وامتدت النيران إلى 4 مطابخ بوحدات سكنية دون حدوث خسائر بشرية.

النيابة تنتقل لمعاينة موقع حريق شارع أسيوط

وقد انتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق، لفحص المكان وحصر التلفيات والخسائر، ومعرفة سبب الحادث، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية في اندلاع النيران من عدمه، وكذلك معرفة نقطة بداية الحريق ونهايته، كما طلبت النيابة العامة بسوهاج تحريات البحث الجنائي وتقرير المعمل الجنائي لفحص أثار حريق شارع أسيوط سوهاج.

كما تم تشكيل لجنة من الطب البيطري لحصر المواشي المضارة من أثار الحريق، وكذلك استدعاء ملاك الأرض التي نشب بها حريق شارع أسيوط سوهاج، ومالكي الأربع شقق السكنية من الحريق لحصر الخسائر.

التحريات المبدئية لحريق طريق أسيوط سوهاج

يذكر أن التحريات المبدئية لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قد دلت أن وراء نشوب الحريق إلقاء أحد المارة «عقب سيجارة» مشتعل على المخلفات داخل الأرض، ما أدى لاشتعال الحريق في المخلفات بدائرة قسم ثاني سوهاج وأدى لحريق شارع أسيوط سوهاج.

تفاصيل واقعة حريق طريق أسيوط سوهاج

وكان قد نشب حريق بالساعات الأولى من اليوم بقطعة أرض فضاء تضم حوش مواشي بدائرة شرطة قسم ثاني بمحافظة سوهاج، وقد امتدت النيران إلى 4 مطابخ بعقار خلف قطعة الأرض الفضاء، والتهمت النيران جميع محتويات المطابخ، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء من وحدة الحماية المدنية بسوهاج للسيطرة على حريق شارع أسيوط سوهاج، وتم ذلك دون إصابات بشرية.