حريق حوش مواشي بسوهاج يمتد لـ4 وحدات سكنية.. و10 سيارات إطفاء لإخماده

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من السيطرة على حريق شب فى الساعة الأولى من صباح اليوم بحوش مواشي «قطعة أرض فضاء بمساحة 150 مترا»، بدائرة قسم ثان سوهاج، حيث فوجئ قاطنو شارع أسيوط سوهاج بالنيران تمتد فجأة من حوش المواشي ليسرعوا بالاتصال بالنجدة وبوحدة الحماية المدنية للإطفاء.

الإخطار الأمني وحريق حوش بسوهاج

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إخطارا من العميد حسن همام مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد نشوب حريق بحوش مواشى دائرة القسم على طريق أسيوط - سوهاج، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقوة من قسم ثان سوهاج إلى موقع الحادث وقوات الحماية المدنية حيث تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء لموقع الحادث .

الحريق امتد إلى 4 وحدات سكنية مجاورة

وفور الوصول لموقع الحادث، تبين للمقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، نشوب الحريق بحوش مواشي بشارع متفرع من الشارع الرئيسي «أسيوط سوهاج»، واندلاع النيران بعدد من النخيل بالحوش وامتدت إلى 4 مطابخ بوحدات سكنية مجاورة.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع إلى موقع الحادث بـ10 سيارات إطفاء، وتم فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة للسيطرة على الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وجار إتمام عمليات التبريد، ونتج عن الحريق نفوق عدد من المواشي وخسائر بمطابخ الوحدات السكنية المجاورة جارى تقديرها، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.