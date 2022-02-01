 دفن «8 جثث مجهولة ولقيط» في مقابر الصدقة بـ«زينهم»

قال مصدر بمصلحة الطب الشرعي إن مشرحة زينهم دفنت أمس 8 جثث مجهولة الهوية ولقيط متوفي في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة والكائنة بمنطقة زينهم، وذلك بعدما عُثر عليهم خلال الأسابيع الماضية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

مخاطبة النيابة العامة

وأضاف المصدر أن مصلحة الطب الشرعي خاطبت النيابة العامة لصدور قرارات بالتصريح بدفن بعض الجثث المجهولة بسبب مرور وقت طويل على تواجدها داخل ثلاجات حفظ الموتى بمشرحة زينهم، وأصدرت المصلحة قرارا بدفن الجثث في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة.

وأوضح المصدر أن مشرحة زينهم تدفن الجثث المجهولة بناء على قرار النيابة العامة لوجودها داخل ثلاجات حفظ الموتى فترات طويلة دون استدلال على هوية أصحابها.

إجراءات دفن المجهولين

وتابع المصدر أن مشرحة زينهم على اتصال بعدد كبير من أهل الخير الذين يتركوا أرقام هواتفهم المحمولة للاتصال بهم حال الحاجة إلى دفن الجثث المجهولة في مقابر الصدقة والتكفل بإجراءات تغسيل وتكفين تلك الجثث المجهولة ونقلها إلى المقابر على نفقتهم الشخصية، وأشار المصدر أنه في حالة تعذر الاتصال بفاعلي الخير يقوم حانوتي المشرحة بتغسيلها وتكفينها بالأكفان الموجودة بالمشرحة والتي يتبرع بها أهل الخير أيضا لتقديمها لأي شخص يحتاج إلى كفن لذويه.

نقل الجثث لمقابر الصدقة

وأضاف المصدر أنه بعد تغسيل الجثث وتكفينها يتم الصلاة عليها من قبل العاملين بالمشرحة والمواطنين المنتظرين خارج المشرحة، ثم يتم نقلها إلى مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، وهناك يوجد مسؤولون عن المقابر، ويتسلمون قرارات النيابة العامة ويجري فتح عدد من العيون الخاصة بالمقابر وكتابة رقم الجثة على المقبرة، وكذلك في دفتر الجبانة، تحسبا للتعرف عليها فيما بعد عن طريق الصور التي جرى التقاطها للجثة وتحليل الحامض النووري بمجرد دخول الجثة مشرحة زينهم.