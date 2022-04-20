قيمة زكاة الفطر 2022 وأحكام إخراجها.. دار الإفتاء تجيب

حددت دار الافتاء المصرية، قيمة زكاة الفطر 2022 وأحكام إخراجها، مشيرة إلى طريقة حساب قيمة زكاة الفطر بطريقة سهلة وبسيطة وميسرة، مؤكدة أنه لا مانع شرعًا من تعجيل إخراج زكاة الفطر من أول دخول رمضان، لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان، لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

حساب قيمة زكاة الفطر 2022

وعن قيمة زكاة الفطر 2022، حددت دار الافتاء، طريقة حساب قيمة زكاة الفطر للفرد، موضحة أنه جرى حسابها على أساس سعر أردب القمح، الذي يبلغ سعره 900 جنيه، مشيرة إلى أن الأردب به 150 كيلو، وعلى هذا فإن سعر الكيلو 6 جنيهات، ونصاب زكاة الفطر صاع من قمح، والصاع يساوي 2.04 كيلو.

وواصلت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حساب قيمة زكاة الفطر 2022 بطريقة سهلة كالتالي: يجرى ضرب 2.04 كيلو في 6، يصبح الناتج 12.24 جنيه، ودار الإفتاء أعلنت أن الحد الأدنى 15 جنيها للفرد، بما يعني أكثر من السعر السابق الإشارة إليه قليلا لمراعاة اختلاف الأسعار في الأردب.

الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر 2022

وعن قيمة الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر 2022، أوضحت الافتاء أن الحد الأدنى لها يبلغ 15 جنيها للفرد، هذا العام بما يعني إمكانية إخراج أكثر من هذه القيمة إذا سمحت إمكانيات الشخص.

قيمة زكاة الفطر 2022 وأحكام إخراجها

أما عن قيمة زكاة الفطر 2022 وأحكام إخراجها، فحددت الافتاء أحكام إخراج زكاة الفطر، مؤكدة ضرورة أن تخرج قبل صلاة العيد، موضحة أنه يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان».