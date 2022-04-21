مواعيد عرض مسلسل سوتس بالعربي لـ آسر ياسين الحلقة 20 والقنوات الناقلة

حقق مسلسل سوتس بالعربي نجاحا كبيرا منذ عرضه، ولذلك يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 20 والقنوات الناقلة، لمشاهدة الحلقة الجديدة وتطوراتها العديدة، بعد تصاعد الأحداث أمس.

مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين

ومن المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل سوتس Suits بالعربي بطولة آسر ياسين الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، الليلة في تمام الساعة التاسعة مساء عبر شاشة قناة cbc والتي تعرض المسلسل حصريا.

ويشهد مسلسل سوتس بالعربي موعدين للإعادة، الأول بعد منتصف الليل في تمام الساعة الثانية و5 دقائق صباحا، وموعد الإعادة الثانية سيكون صباح اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة إلا ربع صباحا.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 19

وشهدت الحلقة الماضية تورط المحامي زين ثابت، الذي يجسد شخصيته الفنان آسر ياسين، بشكل كبير في قضية قديمة، بسبب تسلم كاميليا التي تؤدي دورها الفنانة ريم مصطفى، تقريرا مهما في القضية لم يره زين على الإطلاق، وهو ما اكتشفته كاميليا بالصدفة وأخبرت زين بكل تفاصيله، ولكنه لم يصل لحل حتى الآن للتخلص من هذه المعضلة.