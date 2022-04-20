مي كساب تتعرض لمكائد جديدة من ضرتها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19

ما تزال تتعرض مي كساب التي تلعب دور «ليلى» لمكائد ضرتها «شروق» وتجسد شخصيتها الفنانة الصاعدة جيهان الشماشرجي، وذلك ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19، ولكن لا تكتشف الأولى هذا الأمر إلا مؤخرا.

وتوالت المشاهد في أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19، بتعمد «شروق» التعرض لحادث أثناء قيادتها لسيارتها، كي تجبر زوجها «حازم» الذي يقدم شخصيته الفنان نور محمود، على البقاء بجانبها أطول فترة ممكنة، حتى تمنعه من الذهاب لـ«ليلى».

ملخص مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 19

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب «ليلى» إلى صديقاتها «شيرين» وتلعب دورها غادة عادل، و«فريدة» وتقدم شخصيتها «يسرا»، و«صدفة» التي تلعب شخصيتها شيماء سيف، لتقص عليهم ما تفعله ضرتها، ولفتن انتباهها نحو أفعال ضرتها، وطالبنها بالحرص والحيطة تجاهها، وهو ما قررت الأولى فعله والانتقام من ضرتها «شروق».

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

ويشارك في بطولة أحلام سعيدة كل من، يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، انتصار، سامي مغاوري، وعماد رشاد، وتأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.