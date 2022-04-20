محمود حجازي يقيم دعوى حجر على والده في مسلسل يوتيرن الحلقة 19

شهدت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 19، قيام محمود حجازي «ياسر» بإقامة دعوى حجر علي والده توفيق عبد الحميد «دكتور حاتم»، وطلب من المحامي بدء الإجراءات القانونية وادعاء أنه مصاب بألزهايمر مستعيناً بشهادة والدته صفاء الطوخي.

مسلسل يوتيرن الحلقة 19

وفي إطار مسلسل يوتيرن الحلقة 19، طلبت عبير صبري الطلاق من كريم قاسم «خالد» ابن خالة ريهام حجاج «يارا»، بسبب شكها الدائم في تصرفاته معتقدة أنه يخونها مع «يارا» خاصة بعدما أقنعها أيمن القيسوني بذلك وعرض عليها الفيديوهات والصور المفبركة ليثبت صحة كلامه.

وفي نفس الوقت، حاولت ريهام حجاج «يارا» الانتحار بعد أن قبض عليها بوقت قليل مستخدمة زجاج كوب الشاي للتخلص من حياتها بعد الضغوط التي عانت منها، عقب اتهام زوجها أيمن القيسوني «يوسف» لها بتهمة الزنا.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حول حادث سيارة قامت به بطلة العمل برفقة نجل خالتها، وكذبة صغيرة غيرت مجرى حياتها وانتهت حياتها الزوجية.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبدالحميد، صفاء الطوخي وعبير صبري، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.