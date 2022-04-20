انتحار ريهام حجاج أثناء التحقيق معها في مسلسل يوتيرن الحلقة 19

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 19، بالتحقيق مع ريهام حجاج «يارا» في النيابة العامة بعد أن شهد زوجها أيمن القيسوني «يوسف» عليها بتهمة الزنا، وأكد على كلامه السائق وصديقتها نانسي صلاح في التحقيقات.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 19

وفي إطار مسلسل يوتيرن الحلقة 19، دخلت ريهام حجاج في حالة صدمة واعترفت بكل ما ذكر في التحقيقات رغم أنها لم ترتكبه، لينتهي الأمر بانتحارها بعد تكسير كوب الشاي الموجود على مكتب الظابط، وتنتقل بعدها إلى مستشفى والدها.

وفي نفس الوقت، جلست نانسي صلاح مع أيمن القيسوني «يوسف» بمكتبه، وأخبرته أن ريهام حجاج «يارا» انتحرت كنوع من أنواع التمثيل حتى لا تبيت أول ليلة لها في السجن، واتفقا على إقناع عبير صبري زوجة كريم قاسم «خالد» ابن خالة «يارا» بالذهاب إلى النيابة للإدلاء بشهادتها لكي تثبت التهمة على ريهام حجاج.

سارة تثق في براءة يارا في مسلسل يوتيرن الحلقة 19

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 19، تفاجأت سارة أخت أيمن القيسوني «يوسف»، بالتشهير بصديقتها ريهام حجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدت من براءتها عندما علمت بنية أخيها في الخطبة من نانسي صلاح.