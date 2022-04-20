مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19.. أيتن عامر تثير شك هنادي مهنا في أكرم حسني

بدأ مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19 بظهور الفنان هشام ماجد، الذي جسد شخصية طبيب يلجأ إليه جلجل «أكرم حسني»، وسلمى «هنادي مهنا» لحل مشكلتهما، وتتصاعد الأحداث ويتورط «جلجل» أكرم حسني، بين زوجتيه رقية «أيتن عامر»، وسلمى، وبدوي «عمرو عبد الجليل».

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19

واستيقظ جلجل خلال أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19 ليجد كلمة سحرية جديدة على يديه، وهي «مش مكتوبالك» ليبدأ يومه ويحاول معرفة سبب هذه الكلمة.

وحضرت سلمى، الفطار من أجل جلجل ورقية، ابنة خالته التي ظلت نائمة معهم، وخلال تناول الفطور، تلقى جلجل مكالمة من سيدة لتثير رقية الشك في قلب سلمى، والتي تتصنت على زوجها لتسمعه يتحدث مع سيدة ويتواعدان للمقابلة في شقة سكنية.

سلمى ورقية تعتذران لجلجل

وتظل رقية تثير شك سلمى تجاه جلجل خوفًا من أن يخونهما، فتحرضها على مراقبته حتى يصل بالفعل إلى إحدى الشقق السكنية، وقامتا بإثارة ضجة، ليتضح أن جلجل ذهب إلى هذه الشقة لشرائها، حيث أنها معروضة للبيع، ويقنعهما بأنه يقوم بشرائها من أجل شقيقته جيجي «هلا رشدي» حتى تتزوج فيها، وتتأسفان له، وتختفي كلمة «مش مكتوبالك» من يد جلجل في نهاية مسلسل مكتوب عليا الحلقة 19، حيث كان المقصود بها الشقة السكنية.