مسلسل مكتوب عليا الحلقة 18.. فردوس عبدالحميد تخطف الأنظار بدور «الباتعة»

تطور كبير في أحداث مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 18، إذ إنّ العمل يدور في إطار كوميدي تشويقي حول «عائلة جلال»، والمشكلات التي يتعرض لها، بعد أن تظهر له «كتابة» على يديه يوميا بشأن الأحداث التي سيتعرض لها على مدار اليوم.

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 18.. فراق أكرم حسني وهنادي مهنا

وضمن أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 18، تحاول «روقة»، التي تجسد دورها أيتن عامر، التفرقة بين «جلال» أكرم حسني، و«سلمى» هنادي مهنا، خاصة أنّها لا زالت تحبه لكنها قررت أن تنتقم منه، كونه فضل «سلمى» عليها، وكان السبب في وفاة والدها.

ظهور خاص لـ فردوس عبد الحميد

كان لظهور الفنانة فردوس عبد الحميد في مسلسل مكتوب عليا، إطلالة خاصة بدور الباتعة وهي تحتفل بعيد ميلادها، كونها والدة «بدوي»، الذي يؤدي دوره عمرو عبدالجليل، وذهب إليه «جلال» ليتحدث عن نجلها، لتفاجئه بأنها اختطفته من والدته في الصغر وتطلق عليه اسم «دودي»، لتجبر فردوس عبدالحميد، أكرم حسني، على أن يقول إن حاله حالياً أفضل، ضمن الكثير من المواقف الكوميدية.

وقدّمت فردوس عبدالحميد شخصية «الباتعة» بطريقة مختلفة، إذ لم تقدم الفنانة من قبل دور المسؤولة عن اختطاف الأطفال، وعمالتهم في الشوارع، وهو ما لقي إعجابا كبيرا بين متابعي المسلسل، إذ أشادوا بدورها وظهورها المميز بالعمل الدرامي.