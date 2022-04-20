يبحث قطاع كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 19 والقنوات الناقلة، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي كوميدي، وذلك بعد تطور الأحداث بصورة كبيرة بحلقة الأمس، ولقاء أيتن عامر مع هنادي مهنا.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 19

ومواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 19 والقنوات الناقلة، سيكون الليلة في الساعة 6.45 مساءً على قناة dmc، وذلك بعد أذان المغرب.

ولمن لم يشاهد الحلقة، من الممكن أن يتابعها في الاعادة، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.45 صباحًا، والإعادة الثانية في اليوم التالي الساعة 6 صباحًا.

أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل مكتوب عليا

حلقة من الصراع تدور بين شخصية «جلال» أكرم حسني و«بدوي» عمرو عبد الجليل، إذ يحاول «جلال» العمل بعيدًا عن «بدوي»، ولكن الأخير يصر على الانتقام منه بأي شكل.

وأشاد الجمهور بالحلقة الـ 18 من مسلسل مكتوب عليا، بدور الفنانة فردوس عبد الحميد، حيث كان الظهور الأول لها خلال العمل الدرامي .