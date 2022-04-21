ينتظر جمهور الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، خاصة بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بمحاولة انتحار «يارا»، التي تؤدي شخصيتها ريهام حجاج، بعد ما اتهمها زوجها أيمن القيسوني بالزنا وشهر بها بين مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 20

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 20 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت، وذلك تزامنًا مع أذان المغرب وتناول وجبة الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 20 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة الساعة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.