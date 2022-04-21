اتقطع لـ3 حتت.. مصرع مسن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في التجمع الأول

شهد طريق مصر السويس الصحراوي بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، حادث سير مروري، بعد اصطدام سيارة بأحد الأشخاص «مسن»، وهو ما أسفر عن مصرعه وتمزيق جسده إلى 3 أجزاء، وتم نقله للمشرحة لحين تسليم جثته لذويه.

بلاغ للشرطة بالحادث

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري على طريق مصر السويس الصحراوي بمنطقة التجمع الأول، وهو ما أسفر عن مصرع مسن بعد اصطدامه السيارة به وتمزيق جسده إلى 3 أجزاء.

نقل الجثة للمستشفى

على الفور وبعد دقائق معدودة من تلقي الإخطار، انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة التجمع الأول إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمستشفى لحين الانتهاء من تشريحه وتسليم جثته لذويه.

وبعمل التحريات الأولية حول الحادث، تبين أنه أثناء عبور المسن للطريق صدمته السيارة وقطع جسده إلى 3 أجزاء، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولي النيابة العامة التحقيق فيها.