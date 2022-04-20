مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19.. الإخوان يواجهون الغضب الشعبي بالعنف

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، التي جاءت بعنوان «أحداث مكتب الإرشاد»، حول حالة الغضب الشعبي التي دفعتهم إلى تنظيم مليونية بعنوان «حفظ الكرامة»، بمشاركة جميع القوى الوطنية، بسبب تعرض مجموعة كبيرة من الشباب للضرب والسحل أمام مقر مكتب الإرشاد في المقطم، على يد بلطجية الجماعة، أثناء تنظيم مظاهرات أمام المقر، للتنديد بسياستهم المرفوضة من قطاع كبير من الشعب.

وعلى الجانب الآخر، تنتقل أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، إلى اجتماع في مكتب الإرشاد بحضور المرشد العام محمد بديع (عبد العزيز مخيون)، خيرت الشاطر (خالد الصاوي)، ومحمد البلتاجي (هشام إسماعيل) وعصام العريان، وتقرر الجماعة، مواجهة المتظاهرين بالقوة لأنهم يروا أن المظاهرات محاولة لكسر هيبة الجماعة، إذ يقول العريان: «اللي هيتظاهر ضدنا نقطع رقبته».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

وتحشد جماعة الإخوان عدد كبير من أنصارها لمواجهة المتظاهرين واستخدام العنف والتهديد ضدهم، وجاء ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، فيديوهات حقيقية للتوثيق لتلك الفترة، التي ظهر فيها رجال الجماعة وهم يهددون المتظاهرين بشكل علني.