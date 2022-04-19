والد بسمة يرفض زواجها من أحمد عز.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

تعتبر قصة الحب بين ظابط المخابرات العامة مروان العدوي الذي يقدمه الفنان أحمد عز وبسمة التي تمثل دورها الفنانة ميرنان نور الدين، من أبرز الخطوط الدرامية في مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، وفي أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، يذهب مروان لمقابلة والد بسمة «الفنان عماد رشاد» لخطبتها، ولكنه يصدم برفضه زواجه من ابنته بسبب عمله كظابط في المخابرات العامة.

ويكشف والد بسمة، خلال أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، سبب عدم موافقته على اقتران زوجته بظابط، حيث كان لديه صديقان يعملان ظباط ورحلا، ودخل بعدها في حالة نفسية سيئة، وبالتالي يشعر بالخوف على ابنته أن تعيش تلك المشاعر في حالة وفاة زوجها بسبب ظروف عمله الخطرة.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

تخبط الإخوان في الحكم

وألقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 الضوء على حالة التخبط التي كانت تعيشها البلاد تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد قيام الرئاسة بتقديم طعن على قرار الحكم الصادر بوقف الانتخابات، دون علم الرئيس محمد مرسي، مما يكشف وجوده كرئيس صوري بينما تتولى الجماعة التحكم في كل شيء.