التخبط يسيطر على محمد مرسي في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

تطرقت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18 التي جاءت بعنوان «الوافدين من الخارج»، إلى غضب محمد مرسي الذى يجسد دوره الفنان صبري فواز، من قرار رئاسة الجمهورية بالطعن على قرار تأجيل انتخابات مجلس الشعب، وذلك يعد إعلانها احترامها الكامل لحكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، ويجد أن ذلك القرار يؤدي إلى إظهاره بشكل متررد في القرارات أمام الشعب.

وكشف المشهد في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، أن مرسي لم يكن على دراية بما يحدث حوله، حيث أن جماعة الإخوان كانت تهدف لإقامة الانتخابات تحت أي ظروف لخدمة مصالحها.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18

ويواصل الظابط في المخابرات الحربية مصطفى خليفة الذي يقدم دوره الفنان أحمد السقا، في أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 18، إعداد «إسراء» لاختبارات سيضعها فيها الإرهابي «أبو منير» حتى يتأكد من ولائها له، بحيث تستطيع المخابرات الحربية الوصول إلى الخليفة التكفيرية التي تخطط لارتكاب مجموعة من العمليات الإرهابية.

أبو منير يختبر ولاء إسراء

ويطلب أبو منير من إسراء نقل حقيبة إلى شخص آخر دون معرفة محتوايتها، ليتأكد من إطاعتها لهم طاعة عمياء، وبعد نجاحها في الاختبار يضعها في اختبار جديد يطب منها الذهاب إلى أحد قطاعات الشرطة وتروى لهم ما تجده هناك.