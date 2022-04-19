جماعة الإخوان تدعم الإرهابيين في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الانترنت عن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقة التي تضمنت مجموعة كبيرة من الأحداث وحملت عنوان «أزمة السولار»، والتي تطرقت بشكل أساسي إلى تلك الأزمة وتداعيتها التي عانى منها المصريون في عام 2013، أثناء وجود جماعة الإخوان في الحكم.

وألقى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17، الضوء على دعم الجماعة للإرهابيين والتكفيريين، حيث كشفت كواليس ذهاب محمد البلتاجي (هشام إسماعيل) أحد أذرع الجماعة إلى مقر أمن الدولة للمطالبة بالإفراج على عدد من المعتقلين، ولكن يؤكد له العميد يسري (محمد رياض) أن المقبوض عليهم هم عناصر إرهابية من المستحيل الإفراج عنهم، وفي حال رغبته في الاطلاع على التحقيقات يستطيع الذهاب إلى النيابة جيث يتم التحقيق معهم.

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17: البلتاجي يطلب الإفراج عن إرهابيين

الحلقة الـ 17 من مسلسل الاختيار

وخلال التحقيق مع أحد العناصر التكفيرية، في مسسل الاختيار 3 الحلقة 17، يعترف للضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) على العمليات التي كان تخطط الجماعات الإرهابية لتنفيذها، بداية من استهداف شيوخ السلفية ياسر برهامي ورسلان بهدف إحداث فتنة، بالإضافة إلى تخطيط لتفجير كبير في منطقة الحسين، والذي تنجح قوات الأمن في إحباطه قبل تنفيذه.

بينما يدخل الظابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) في حالة من الحزن بعد رحيل اللواء علي (محمد أبو داود)، الذي تدخل عناصر الجماعة الإرهابية في إحالته للتقاعد مما تسبب في رحيله حزنا، ويجتمع زكريا بالمقدم محمد مبروك (إياد نصار)، ويتحدث معه عن طبيعة جماعة الإخوان وطرقهم الملتوية في الوصول إلى أهدافهم عن طريق استغلال حاجة الأضعف.