إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة بدءا من غد الخميس وحتى السبت المقبل، بالإضافة إلى إغلاق المعابر مع قطاع غزة.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال، أن تلك القرارات تم اتخاذها بعد تقييم أمني، وتمت وفقًا لتوجيهات القيادات الإسرائيلية.

فرض الإغلاق بدءا من 5 مساء الخميس

وأوضح أن الإغلاق يتم فرضه على الضفة الغربية ابتداء من الـ5 مساء الخميس حتى السبت المقبل.

وأعلن بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، عدم فرض الإغلاق على الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بعد عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود هذا الأسبوع، حيث إنه قال في جلسة تهدف إلى تقييم الأوضاع الحالية، اليوم، بمشاركة عدد من المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، إن تل أبيب حافظت ولا تزال تحافظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف وعلى حرية العبادة، والأهم من ذلك، على أمن مواطنيها».

تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

يذكر أن الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا من قبل الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية المُحتلة، وفي مدينة القدس المُحتلة، حيث سقط عدد من الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقوع العديد من الإصابات في محيط المسجد الأقصى وفي مواجهات وقعت في عدد من المدن الفلسطينية.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي عددا من الاقتحامات المتتالية للمسجد المبارك لحماية المستوطنين الإسرائيليين الذي هدفوا إلى تدنيس المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.