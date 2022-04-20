مسلسل المشوار الحلقة 19.. المحامي كمال يصل إلى مشترٍ للآثار المسروقة

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 19 بعودة دينا الشربيني وابنها رحيم إلى منزل عزة مرة أخرى، ولكن وجدت عزة قررت ترك شامل والشقة الخاصة به ونقل أغراضها إلى مكان آخر، وقرر محمد رمضان الاستمرار في الإقامة لدى صديقه مجدي، وصممت عزة على قرارها بترك شقة شامل.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 19

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 19 استمرار مباحث الآثار بقيادة أحمد مجدي في محاولة معرفة الحقيقة في قضية الآثار المتهم بها وجيه الشوربجي، بالإضافة إلى استمرار بحثهم عن محمد رمضان ودينا الشربيني للقبض عليهما ومعرفة سبب تورطهما في القضية وحل لغز الآثار المسروقة.

كمال يصل إلى مشترٍ

أخبر سعيد الذي يجسد دوره الفنان محمود الليثي، ماهر، بتفاصيل حديثه مع طليقة وجيه الشوربجي، كما طلب منه أن تتواصل ورد مع وجيه الشوربجي لحل تلك القضية ولكن ماهر رفض ذلك، ثم تواصل كمال مع ماهر وأخبره أنه وجد مشترٍ لقطع الآثار المسروقة، وأن المشتري يريد رؤية قطع الآثار وليس صورها فقط، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 19.