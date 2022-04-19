خطف سعيد صديق محمد رمضان في مسلسل المشوار الحلقة 18

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18، قيام رجال طليقة وجيه الشوربجي بخطف سعيد، صديق ماهر الذي يقوم بدوره الفنان محمود الليثي، وعندما أخذوه لها أخبرته أن هدفها من وراء حديثها معه أن يكسب الجميع، كما أخبرته أن وجيه الشوربجي يريد التحدث مع دينا الشربيني، وعليه أن يتواصل معهما وإبلاغهما بذلك.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18

حدثت مشادة كلامية مجددًا بين شامل الذي يجسد دوره الفنان أحمد صفوت، وعزة التي تقوم بدورها الفنانة ندى موسى بسبب الراقصة الجديدة سماح التي خافت أن تأخذ مكانها بعد أن سمح لها شامل أن تشاركهما الحفل الخاص بهما، ثم تعرفت عزة على منظم الحفل الذي أخبرها أنه يحب أن يتعاون معها خلال الفترة المقبلة في حفلات جديدة، وقامت بمغادرة الحفل برفقة دينا الشربيني، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18.

محمد رمضان يطلب مقابلة كمال

كما طلبت سما إبراهيم من ابنها آدم الذهاب إلى دينا الشربيني لخوفها الشديد عليها، ثم تواصل محمد رمضان مع ابن عمه وصديقه كمال الذي يقوم بدوره الفنان محمد عبده، والذي طلب منه مقابلته قبل ذهابه إلى المحكمة.