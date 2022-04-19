مسلسل المشوار الحلقة 18.. هروب محمد رمضان ودينا الشربيني من رجال وجيه

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18، توجه محمد رمضان للقاء المحامي كمال الذي طالبه بمكان ليقيم فيه الفترة المقبلة، وتحدث إليه عن قطع الآثار التي يمتلكها وكيفية بيعها، لتقسيم الأموال بينهما إذا تمكنا من إيجاد مشتري، ثم قامت سما إبراهيم بالذهاب إلى ورد في مكان التمرين الخاص بابنها رحيم، للتحدث إليها وتحذيرها من حلم سيئ يراودها الفترة الماضية.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18

وشهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18، محاولة محمد رمضان مصالحة زوجته وإخبارها أنه يحبها، وأن عزة تريد التفريق بينهما، وأثناء حديثهما في حضور حياة وابنها، يتمكن رجال وجيه من معرفة مكانهما ويذهب أحد الرجال إليه، ولكن يتمكن محمد رمضان ودينا الشربيني من الهرب منهم.

انهيار ورد وماهر في مسلسل المشوار

تنشب خناقة بين محمد رمضان وزوجته التي تخبره أنها تحملت كل ذلك من أجله فقط وأنها تريد الاستمرار في الإقامة لدى عزة هي ورحيم، ووافق ماهر في النهاية على ذلك، ثم انتهت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 18 بانهيار ماهر وورد من البكاء بسبب الأحداث والصعوبات التي تواجههما خلال مشوار حياتهما.