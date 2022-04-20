هل تضاعف الصدقة في ليلة القدر؟.. «الإفتاء» تجيب

ردت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل تضاعف الصدقة في ليلة القدر؟ خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، بالتزامن مع بدء العشر الأواخر من رمضان التي تشهد هذه الليلة التي وصفها الله تعالي في كتابه العزيز بأنها خير من ألف شهر، كما تطرقت أيضا إلى ضرورة شكر الله على نعمة إحياء ليلة القدر لأن الكثيرين يغفلون عنها.

هل تضاعف الصدقة في ليلة القدر؟

وردا على سؤال هل تضاعف الصدقة في ليلة القدر؟ قالت دار الإفتاء المصرية: «ولا تنسَ الصدقة التي تضاعف لك.. وتذكّر بها الفقراء والمحتاجين».

إحياء ليلة القدر

وبعد الانتهاء من الإجابة على سؤال هل تضاعف الصدقة في ليلة القدر؟ أعلنت الإفتاء، عن توصيات إحياء ليلة القدر، التي جاءت كالتالي:

ـ خذ قسطا من الراحة عصرا لتنشط ليلا.

ـ تناول وجبة الإفطار الخفيفة ولا تثقل فلا تقوى عندها على الطاعة.

ـ كن عازماً على التوبة قبل الإحياء وبعده.

ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.

ـ احرص على التوجه القلبي فإنه سيد آداب الدعاء.

ـ ابتعد عن المشاحنة واغفر لمن ظلمك من المؤمنين.

ـ ركّز على الكيف، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ.

ـ كن على طهارة طيلة هذه الليلة.

ـ تيقّن من إجابة دعائك فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكّل حاجزاً.

ـ الإلحاح والإصرار على الدعاء فإن ملائكة الله يألفون صوت العبد.

ـ ناج الله بقلب حزين واستحضر كل سيئة وعمل قبيح وتفريط وتهاون صدر عنك.

ـ أكثر من الاستغفار والصلاة على النبي وآله «صلوات الله عليهم أجمعين».

ـ ركّز على أهم الأدعية وهي العتق من النار والقرب من الله في الجنّة، وردد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

ـ اطلب حاجتك التي فيها نفع الدنيا والآخرة كالرزق الحلال والزوجة الصالحة والولد الصالح وغيرها مما يعينك على دنياك وآخرتك.

ـ فلتكن لك سجدة طويلة فإن النبي قال في خطبته «وظهورُكم ثقيلةٌ من أوزارِكم فخفِّفوها عنها بطولِ سجودِكم».

ـ استثمر كل لحظة وإياك والتقصير فإن الجوائز مفتوحة في هذه الليلة فلا تقنع بالقليل واقرأ ما تيسر من القرآن.

ـ أحيي هذه الليلة حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط.

ـ اشكر الله على نعمة إحياء ليلة القدر فإن نفراً من الناس غافلون عنها، وآخرون على سرير المرض، فلتكن لك سجدة شكر لهذه المواهب والعطايا.

ـ لا تنسَ الصدقة التي تضاعف لك وتذكّر بها الفقراء والمحتاجين.