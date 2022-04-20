رمضان عبدالمعز: التعبد في ليلة القدر خير من 83 سنة (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي ليلة الأقدار الجميلة، والخيرات والنفحات، كما أنها ليلة مباركة يُفرق فيها بين كل أمر حكيم، موضحًا: «تقدر ترسم حياتك وتحقق طموحاتك، مستقبلك كله في الليلة دي».

عظمة ليلة القدر

أضاف عبدالمعز خلال حلقة اليوم، من برنامج لعلهم يفقهون على قناة DMC: «في ليلة القدر، سيدنا جبريل بيشرف الكرة الأرضية، و الروح وهو أمين الوحي، جبريل عليه السلام موجود في ليلة القدر، وتنزل الملائكة والروح، ومن كل أمر سلام، وهي مليئة بالخيرات حتى مطلع الفجر».

اقبلوا خيرات ليلة القدر

تابع الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف: «مفيش بني آدم طبيعي، يتعرض عليه هذا العرض، ويقول أنا مش فاضي ومعزوم على الفطار، فطار مين يا حاج؟! إحنا قاعدين مستنيينها، بنستناها ن السنة للسنة، لأنها أفضل من الف شهر، أي عبادة 83 سنة وثلث».

أوضح: «فيها الخيرات والنفحات والبركات، من يريد الشفاء سيجده، ومن يريد العافية سيجدها، ومن يريد الرزق سيجده، وكذلك الستر والسعادة والرزق.. المفروض نقعد لها ونستناها، والتمسوها في العشر الآواخر، أو حتى في الليالي الوترية، لكن في ليالي الشفع هنعمل ايه؟! ناكل كنافة وقمر الدين؟! المفروض نعبد ربنا».

ليلة القدر منحة من الله

وأكد، أن شهر رمضان وليلة القدر منحة من عند الله، وأنّ الشهر المعظم شارف على الانتهاء، ناصحا متابعيه بتكثيف العبادة لله: «من قصر في أول 20 يوم في رمضان، لديه فرصة عظيمة في العشر الأواخر، وبإذن الله يتقبل منه، ومن قصروا في قراءة القرآن لديهم فرصة».