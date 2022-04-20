ضبط سيدة تدير شقتها للرذيلة في رمضان بالغردقة.. الساعة بـ500 جنيه

تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب أثناء ممارسة الرذيلة في نهار رمضان بمنطقة القيادات، وسط مدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطاراً من اللواء أشرف البيلي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن العقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم محمود عبدالوهاب، معاون مباحث الآداب، من ضبط سيدة تدير شقتها للأعمال المنافية للآداب بمنطقة القيادات وسط مدينة الغردقة.

حبس سيدة ورجل تم ضبطهما أثناء ممارسة الرذيلة

وردت معلومات للعقيد رامي الشيخ، رئيس مباحث الآداب، تفيد برصد سيدة تدير شقتها في الأعمال المنافية للآداب في شهر رمضان الكريم، وبتقنين الإجراءات تم ضبطها داخل شقتها أثناء ممارسة الرذيلة مع أحد الأشخاص مقابل 500 جنيه في الساعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.

مصرع وإصابة 6 أشخاص ونجاة 27 في 3 حوادث بالغردقة

في سياق آخر شهدت مدينة الغردقة أمس الثلاثاء، ثلاثة حوادث متفرقة أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص ونجاة 27 آخرين، بينهم 19 شخصاً يحملون الجنسية الأجنبية، و8 مصريين.

وشهد طريق الغردقة سفاجا حادثاً أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين، ولقي شخص مصرعه وأُصيب آخر نتيجة اصطدام دراجة بخارية بشخص، وتم نقل المصابين للمستشفيات تحت العلاج.