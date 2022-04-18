وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد الامتحانات بمدارس الغردقة .. صور

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اليوم الإثنين الإمتحانات التجريبية الإليكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي و عدد من مدارس الغردقة شملت مدرسة أسماء بنت أبي بكر الإبتدائية ومدرسة الأحياء الثانوية وذلك لمتابعة ورصد مسار الامتحانات و العملية التعليمية وتحقيق الإنضباط الإداري فيها تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتكثيف الجولات والمتابعات الميدانية.

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد عددا من المدارس

بدأت جولة وكيل الوزارة التفقدية بمتابعة الإمتحانات التجريبية الإليكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي للتأكد من إنضباط العمل بالمدرسة، مطمئنًا علي الطلاب مشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لهم، مع الإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتباعد الإجتماعي والنظافة حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية

وشملت جولة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر سير العمل بمدرسة أسماء بنت أبي بكر لمتابعة إمتحانات المهام الأدائية لطلاب الصف الرابع الإبتدائي والتي إنطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أيام مع الإهتمام أيضاً بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائيةوالتطهير والنظافة الدائمة والمستمرة.

نائب رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات كلية الألسن بالغردقة

وفي سياق آخر تفقد الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعه لشئون فرع الغردقة سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني «الميدترم» للعام الجامعى 2021 /2022 بكلية الألسن مؤكداً على ضرورة توفير المناخ المناسب وسبل الراحة داخل لجان الامتحانات.

وأشاد خلال الجولة بانضباط الطلاب داخل اللجان وباجراءات الراحة والأمان التي تتخذها الكلية من أجل راحة وسلامة الطلاب متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق تحت رعاية دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.