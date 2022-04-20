ماكرون ولوبان يتبادلان الاتهامات بشأن الموقف من روسيا في أول مناظرة

اشتعلت المناظرة بين المرشحين الفرنسيين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إيمانويل ماكرون، ومنافسته ماريان لوبان، التي انعقدت قبل أربعة أيام من موعد الجولة الثانية من الانتخابات، وتبادل الطرفان الاتهامات، فيما يتعلق بالموقف من روسيا والرئيس الروسي بوتين، والحرب في أوكرانيا.

ماكرون: نعيش ساعات صعبة لأن روسيا قررت زيادة هجومها

شهد الجزء المتعلق بالساحة الدولية من المناظرة، سخونة واضحة في المواجهة بينهما، واتهامات متبادلة، إذ قال ماكرون: نعيش ساعات صعبة، لأن روسيا قررت زيادة هجومها، ودور فرنسا وأوروبا مساعدة الأوكرانيين بالمعدات الدفاعية، حتى لا تسقط كييف، ويجب أن نزيد ونعزز هذه الإجراءات.

وأضاف ماكرون نحن بالتعاون مع الأوروبيين والحلفاء، نريد التعامل مع بلدان أخرى، كالصين والهند ودول الخليج، حتى تختار روسيا طريقا آخر، مشيرا إلى أنه استثمر في القوات العسكرية خلال السنوات الخمس الماضية، ليجعل من فرنسا قوة توازن، وبشكل تدريجي، ندفع روسيا لأن تتبع طريقة عقلانية، وتحرير الأراضي الأوكرانية.

لوبان: يجب التمييز بين دعم أوكرانيا والدخول في الحرب

وردا على سؤال لمنافسته ماريان لوبان: هل يجب أن ندعم اوكرانيا بالأسلحة؟ قالت لوبان: العدوان على أوكرانيا غير مقبول، وأنا مع المساعدة الإنسانية والمالية طبعا، لكن أريد أن أميز بين الدعم والدخول في الحرب كطرف، ولا اعتراض لدي على العقوبات، لكن ما نعترض عليه هو حظر استيراد النفظ والغاز الروسيين، إذ سيتسبب ذلك في ضربة للشعب الفرنسي، وهذا ستكون له تداعيات كارثية على الأفراد والشركات، ولا يمكن أن نقوم بهذا النوع من الانتحار على أمل أن نوجه ضربة لروسيا.