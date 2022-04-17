الانتخابات الفرنسية.. مارين لوبان تتراجع عن حظر ارتداء الحجاب

قال فريق المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، إن تركيزهم ينصب حاليًا على محاربة التطرف الديني على الرغم من أن حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة لا يزال هدفًا طويل المدى.

وتابع الفريق، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، إن حظر الحجاب في الشارع لم يعد أولوية بالنسبة لمرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية.

الحرب على الجماعات المتطرفة أولا

وقال المتحدث باسم حملة لوبان سيباستيان تشينو لقناة بي.إف.إم التليفزيونية الفرنسية، إن حظر الحجاب يأتي بعد محاربة الإسلاميين المتشددين وإغلاق المساجد المتطرفة وقطع التمويل عن تلك الجماعات.

وأضاف: «حاليا نغلق المساجد المتطرفة ونقطع تمويلها، وبذلك نكون حققنا 90% من أهدافنا».

حظر الحجاب يقتصر على الإدارات الحكومية

وقال جوردان بارديلا، نائب رئيس حزب لوبان المسمى بـ«الجبهة الوطنية»، لمحطة إذاعة أوروبا 1، أن لوبان لا تزال تخطط لحظر الحجاب في جميع المباني العامة والإدارات، ومع ذلك، فإن الحظر لن يمتد إلى الشوارع.

ومن المقرر أن تخوض لوبان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 24 أبريل أمام الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، ووعدت المرشحة اليمينية المتطرفة بتقليص الهجرة من خارج أوروبا بشكل كبير ونددت بما تعتبره التأثير المتزايد للإسلام المتطرف في المجتمع الفرنسي.

كما أعلنت لوبان، قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي عقدت في 10 أبريل، أنها تخطط لحظر الحجاب في الأماكن العامة إذا تم انتخابها، وقد يشير تحولها الأخير إلى محاولة لجذب ناخبين يمينيين أكثر اعتدالًا لدعمها.

ماكرون يعارض اقتراح لوبان بحظر ارتداء الحجاب

وقال ماكرون الأسبوع الماضي، إنه يعارض اقتراح لوبان بحظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، وفي الوقت الحالي، من المتوقع أن يفوز ماكرون بهامش أقل بكثير مما كان عليه في عام 2017، عندما هزم لوبان بفوزه بثلثي الأصوات.

يذكر أن فرنسا منعت النساء والفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004، كما حظرت ارتداء النقاب في الأماكن العامة عام 2011.