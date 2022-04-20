ياسين السقا يتظاهر ضد الإخوان.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

أعادت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19 إلى ذاكرة المصريين العنف الذي كانت تستخدمه جماعة الإخوان الإرهابية في مواجهة المتظاهرين المعترضين على سياستها، من خلال عدد كبير من الفيديوهات الحقيقية، حيث حشدت قيادات الجماعة عددا كبيرا من الرجال لمواجهة مليونية رد الكرامة من أمام مكتب الإرشاد، وطلبت منهم ضرب المتظاهرين وكسر أرجلهم حتى لا يجرؤوا على مواجهة الجماعة.

مظاهرات للتنديد بحكم الإخوان

وانطلقت المظاهرات في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، التي شارك فيها عدد كبير من الشباب متجهين إلى مكتب الإرشاد، لينددوا بحكم الجماعة ورئيسها محمد مرسي، وظهر خلال الأحداث الفنان الشاب ياسين السقا الذي يقوم بدور أحد الشباب المشاركين في المظاهرات، وبدأ أنصار الجماعة الإرهابية في التعدي بالضرب على المتظاهرين السلميين بشكل عنيف حتى أصبح الأمر أشبه بـ «حرب شوارع».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

وخلال المظاهرات، ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، يجد الضابط زكريا يونس «كريم عبد العزيز»، ابن خالته الذي أجبره والد زوجته على المشاركة في المظاهرات للدفاع عن مقر الإرشاد على حد تعبيره، ويرفض المغادرة بسبب ضغط حماه الإخواني عليه وتهديده له.