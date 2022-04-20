أرخص 6 سيارات مستعملة في مصر.. تبدأ من 16 ألف جنيه

شهد سوق السيارات المحلي، خلال الفترة الماضية، ارتفاعا ملحوظا في أسعار السيارات المستعلمة، بنسبة تتراوح بين 10 و15 ألف جنيه، بسبب الأزمات المالية العالمية، جراء اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بخلاف عمليات الإغلاق التي شهدتها الدول، بسبب مواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا.

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة

قال عبد الحميد محمد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا، بسبب رفع أسعار السيارات الجديدة من جانب شركات التصنيع، بنسبة 30%، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات في الأسواق بنحو 50-100 ألف جنيه.

وأوضح محمد، أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، والبنك الفيدرالي الأمريكي، ساهم في ارتفاع أسعار السيارات القديمة.

أرخص السيارات المستعملة بالأسواق

استعرض عضو رابطة تجار السيارات، أرخص أنواع السيارات المستعملة، بحسب ما يتم تداوله في سوق السيارات المحلي.

فيات بولونيز 1991:

- متوسط سعر السيارة في السوق المحلي 18,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 16,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 22,000 جنيه.

سيارة فيات (128) إنتاج 1997:

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 23,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 21,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 24,000 جنيه.

جيلي فروتة 2005:

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 26,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 24,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 29,000 جنيه.

- لادا 2105 إنتاج 1994:

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 27,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 23,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 31,000 جنيه.

سكودا فورمان 1994:

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 28,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 26,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 31,000 جنيه.

سوزوكى ماروتي 1997:

- متوسط سعر السيارة في سوق السيارات 28,000 جنيه.

- أقل سعر للسيارة في سوق السيارات 25,000 جنيه.

- أعلى سعر للسيارة في سوق السيارات 32,000 جنيه.