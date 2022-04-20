الجماعة تستخدم مرسي لتنفيذ قراراتها.. مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

كشفت أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، عن قيام رجال جماعة الإخوان الإرهابية بتقديم بلاغات ضد رموز المعارضة بعد واقعة أحداث مكتب الإرشاد التي تم استخدام العنف فيها مع المتظاهرين السلميين أمام المقر العام للجماعة اعتراضا على سياستهم في إدارة البلاد، وأشار خيرت الشاطر إلى أنه يرغب في استغلال تلك الواقعة ضد جبهة الإنقاذ.

ويظهر خلال مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، أن الجماعة كانت تستخدم محمد مرسي لتنفيذ قراراتها فقط دون أن يكون له أي رأي، حيث طلب منه خيرت الشاطر «خالد الصاوي»، توجيه الاتهامات لكل من حرض أو هيأ الظروف لتلك الواقعة، ومن بينهم الإعلاميين «لازم تقول الكلام ده بقوة ترهبهم، وأنك كرئيس للجمهورية مستعد لتفعيل القانون الجنائي ضدهم، إحنا هنظبط الكلام ده في نص مكتوب لكن يا ريت تلتزم بالنص المطلوب وتبعد عن الارتجال».

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19

وجاء ضمن مسلسل الاختيار 3 الحلقة 19، المقطع الحقيقي للكلمة التي ألقاها محمد مرسي، في مؤتمر إطلاق مبادرة حقوق وحريات المرأة.