طفلة البلكونة تنفي أن والدها ألقاها.. ووالدتها تطالب بمحاكمة مصورة الفيديو

كشفت الطفلة مي، المعروفة اعلاميًا بطفلة البلكونة، حقيقة إلقاء والدها لها من البلكونة، مشددة على أن هذا لم يحدث مطلقًا: «مش حقيقي واللي حصل إنه كان فيه حاجة وأنا كنت بجيبها ووقعت وهو كان بينقذني مش بيرميني ومكانش قادر يشدني، ونادى على الناس عشان يشدني وكان متضايق إن الناس بتتفرج عليها»، مضيفة: «هو حنين عليا ومبيضربنيش غير لما أعمل حاجة غلط ولما لقاني سقعانة قلع الجاكيت بتاعه وراح مغطيني بيه».

طفلة البلاكونة: أنا نفسي أطلع دكتورة.. بابا اختار يعلمني من بين إخواتي

وأوضحت أنها في الصف السادس الابتدائي: «نفسي أطلع دكتورة»، وأضافت في بث مباشر مع «جريدة الوطن»، قائلة: «اختارني الوحيدة من إخواتي عشان أتعلم».

بينما أبدت الأم غضبها الشديد من الموقف الذي تعرضوا له، وهاجمت من صور الفيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «الاشاعات والموقف اللي اتحطينا فيه أنا وبنتي والسجن اللي إحنا اتسجناه، وأنا أول مرة ألبس الحديد في إيدي وأنا بعمل خير مأذيتش حد، بس هي ليه عملت فينا كدة وأنا نفسي أرد القلم للي نشرت الفيديو وعايزة اقف قدامها وأكلمها وأقول لها ليه عملتي معانا كدة، وأنا عايزة تعويض منها لأنها خربت بيتي وهي السبب في رمية جوزي كدة في السجن، وأنا كنت فرحانة إن بنتي وجوزي هيطلعوا وطلعت أنا وبنتي، وراجل البيت اللي بيأكل وبيشرب وبيعمل كل حاجة مخرجش ويعتبر بيتي اتخرب وأنا عايزة حقي منها».

والدة طفلة البلكونة: عاوزة تعويض من اللي صورت الفيديو ونشرته

وأوضحت أن صاحب المنزل طلب منهم مغادرة الشقة: «صاحب البيت كلمني وانا في القسم وقالي حاولي تخلي أولادك ييجوا يفضوا الشقة وأنا عايزة حق من اللي صورت الفيديو ونشرته ونفسي أواجهها»، مضيفة «الناس متعرفش الحقيقة بيقولوا أي حاجة وهي عشان نشرت وأنا عايزة حقي لبنتي ولجوزي وليا ونفسي أواجهها».