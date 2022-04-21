ترتفع معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة 2022 بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكثيرون على أداء الصلاة في الخلاء مع جميع أفراد الأسرة سواء النساء أو الرجال أو الأطفال.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة، وفق إمساكية محافظة القاهرة وفق للهيئة العامة للمساحة المصرية في السطور التالية:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة

وبحسب إمساكية شهر رمضان فإن موعد أول أيام شهر شوال المبارك يوم الاثنين 2 مايو المقبل، وفق الحسابات الفلكية، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة تكون في تمام الساعة 05:37 صباحًا.

ويتم استطلاع هلال شهر شوال بشكل شرعي يوم السبت 31 أبريل 2022 والذي يوافق 29 رمضان 1443 هـ، بعد صلاة العشاء في احتفال يقام في دار الإفتاء المصرية.

صلاة عيد الفطر المبارك

ويتم حساب موعد صلاة عيد الفطر المبارك، بعد شروق الشمس بارتفاع قيد رمح، وهي فترة ما بين 15 إلي 20 دقيقة بعد الشروق.

وتصلى صلاة عيد الفطر المبارك ركعتين، وتتكون الركعة الأولى بتكبير الإمام 7 تكبيرات، ويردد المصلون وراءه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، أما الراكعة الثانية فتكون 5 تكبيرات، ويستحب أن يقرأ فيها الفاتحة وبعدها سورة الغاشية، وتلي الصلاة خطبة بسيطة عن فضائل الشهر الكريم، وبهجة العيد.

ويمكن للمسلمين صلاة عيد الفطر في الفترة من بعد شروق الشمس، وحتى صلاة الظهر ويمكن أن يؤدى الشخص الصلاة مع أسرته، ويكون بعدها خطبة بسيطة عن بعض الجائزة الصغرى وهي عيد الفطر.