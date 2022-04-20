موعد صلاة عيد الفطر 1443 في فلسطين، من الأمور التي يهتم بها الكثير من المسلمين في البلد الشقيق، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443، على أن يجري استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، موعد صلاة عيد الفطر 1443 في فلسطين، وفق المعلن عبر وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في السطور التالية:

موعد صلاة عيد الفطر 1443 في فلسطين

وكانت فلسطين قد أعلنت أن أول أيام شهر رمضان المبارك يوم السبت الموافق 2 أبريل الجاري، وبحسب المراصد الفلكية يكون الشهر الفضيل مكتملا هذا العام، ليكون فلكيًا موعد أول أيام شهر شوال هو يوم الاثنين 2 مايو المقبل.

وشرعًا يجري استطلاع هلال شهر شوال يوم السبت 1 مايو، وإعلان رؤية الهلال أو عدمها بعد صلاة العشاء.

وفيما يتعلق بـ موعد صلاة عيد الفطر 1443 في فلسطين، يوم الاثنين 2 مايو فيكون الساعة 06:08 صباحًا.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

ويجري تحديد موعد صلاة عيد الفطر شرعًا، في الفترة ما بين بعد شروق الشمس وارتفاعها قيد رمح أي ما يعادل ما بين 15 إلى 20 دقيقة بعد الشروق.

وتمتد صلاة العيد إلى الظهر ويمكن أن تصليها بمفردك أو مع أسرتك، ويفضل أن تصلى بالخلاء.

وتقام صلاة العيد من ركعتين، في الركعة الأولى يكبر الإمام 7 تكبيرات، ويردد المصلون وراءه، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، أما الراكعة الثانية فتكون 5 تكبيرات، ويستحب أن يقرأ فيها الفاتحة وبعدها سورة الغاشية، وتلي الصلاة خطبة بسيطة عن فضائل الشهر الكريم، وبهجة العيد.