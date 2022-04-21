موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة وغرة شهر شوال

يبحث الكثير من المقيمين في محافظة الجيزة، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة خاصة أن الكثير من المسلمين يحرصون على أداء هذه الصلاة في الخلاء مع جميع أفراد الأسرة.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تجيب على التساؤلات التي يبحث عنها المواطنون، ومنها موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة، فلكيًا وفق الحسابات الفلكية وإمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية في التقرير التالي:

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة

ووفق الحسابات الفلكية فإن شهر رمضان الكريم 2022، هو كامل لهذا العام أي أنه 30 يومًا، ويحتفل المسلمون بغرة شهر شوال المبارك يوم الاثنين 2 مايو المقبل، وبهذا يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة الجيزة تكون في تمام الساعة 05:36 صباحًا.

بينما يتم استطلاع هلال شهر شوال شرعا يوم 29 رمضان والذي يوافق يوم السبت 31 أبريل 2022، بعد صلاة العشاء في احتفال يقام في دار الإفتاء المصرية، ويتم الإعلان عن موعد غرة شوال بشكل رسمي وفق الهيئات الشرعية.

صلاة عيد الفطر المبارك

كما يبحث الكثيرين عن كيفية أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وهي عبارة عن ركعتين، وفي الركعة الأولى يقوم خلالها الإمام بالتكبير 7 تكبيرات، ويقوم المصلون بالترديد وراءه، ويستحب أن يقرأ الإمام الفاتحة وسورة الأعلى.

وفي الركعة الثانية فيقوم الإمام بالتكبير 5 تكبيرات، ويستحب أن يقرأ فيها الفاتحة وبعدها سورة الغاشية، وتلي الصلاة خطبة بسيطة عن فضائل الشهر الكريم، وبهجة العيد، وبعدها يقوم الخطيب بتقديم خطبة عيد الفطر وهي تكون عن فضلا وبهجة العيد والسعادة التي يشعر بها الأطفال والكبار.