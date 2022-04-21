«بيكا» يعلن موعد طرح مهرجان «أنا مايكل جاكسون عصري» رغم منعه من الغناء

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، موعد طرح مهرجان «أنا مايكل جاكسون عصري».

وعلق حمو بيكا: «أنا مايكل جاكسون عصري.. اليوم في الساعة التاسعة»، رغم قرار منعه من الغناء وتقول كلمات الأغنية: «يا جميل يا بو قلب لذيذ.. ما تقرب مني بليز.. عمال اراقبك في هدوء.. وبعت وراكي جواسيس.. بكراش من شهر تلاته .. وادي سنة عدت وزيادة.. ما تحني عليا سازوره.. وامليلي الدنيا سعادة».

حمو بيكا لهاني شاكر

يذكر أن حمو بيكا وجه رساله مؤخرا للفنان هاني شاكر عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام، وذلك بعد استمرار قرار منعه من الغناء وتنمر «شاكر» عليه خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية

وقال خلال الرسالة: «حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا، وانت أخويا الكبير، وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا آه مش بعرف أقرأ وأكتب، بس ربنا خلق لي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر».