حمو بيكا: «هاني شاكر اتنمر عليا وأنا مسامحه.. وكفاية تجرحوني تاني»

أبدى مطرب المهرجان حمو بيكا استياءه بسبب تنمر بعض المتابعين عليه، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال حمو بيكا «يا جماعة، ياريت نفهم إن أنا موجوع وتعبان، كفاية تنمر عليا، اتنمر عليا مرة واتنين وتلاتة، ولسه فيه ناس بتتنمر عليا.. بتتنمروا عليا لحساب مين؟!.. أنا بني آدم زي زيكم والله».

حمو بيكا لـ هاني شاكر: أنا مسامحك

ووجه حمو بيكا رسالة للفنان هاني شاكر، قائلا: «حضرتك كنت في ندوة واتنمرت عليا، وانت أخويا الكبير، وأنا مسامح والله بس كفاية بالله عليك، أنا آه مش بعرف أقرأ وأكتب، بس ربنا خلق لي قلب أحس بيه، كفاية تجرحوني، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر».

بيكا: أعاني منذ 5 سنوات

واستطرد بيكا: «أنا من 5 سنين بعاني وبعافر، بس هما شايفين إن إحنا مبسوطين وفرحانين، لا انتوا اللي مبسوطين وانتوا اللي معاكم، ومعاكم كتيييير، وعندكم كتيييير، بس عمرنا ما بصينا لكم.. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها وعايز يأخدها ؟!.. ده غير مرضي اللي بدفعله في الشهر كتير أوي ..حسوا بيا».

حمو بيكا: لو غلطت تعالي وحاسبني

واختتم حمو بيكا حديثه، قائلا: «لو غلطت في حاجه تعالى وحاسبني وعلمني الصح من الغلط.. فاتح بيت وعندي أسرة وعندي مسؤوليات كتير محدش يعلم بيها إلا ربنا، أرجوكم كفاية ياريت تحكموا بينا بالعدل زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، وكفاية تنمر عليا وافتكروا كلام ربنا (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ).. وفي النهاية شكراً لكل حد بيدعمني وبيحبني».