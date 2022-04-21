مدير «الخدمة الوطنية» يستعرض مشروعات الجهاز للفترة الحالية والمقبلة

قال اللواء أركان حرب، وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لا يتوقف عن حلم تنفيذ المشروعات القومية في شتى المجالات التي تساهم في بناء الجمهورية الجديدة لمصرنا الحبيبة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الأجنبية، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة والالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في هذه المشروعات، والتي تسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من التلوث والانبعاثات الضارة.

وأضاف «أبو المجد»، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء حصاد موسم القمح بمنطقة توشكى، أنه: «قريبًا وخلال هذا العام سنشهد افتتاح العديد من المشروعات القومية في مجالات متعددة، منها مصنع إنتاج أجهزة الري المحورية بالشراكة مع القطاع الخاص ومجمع الأسمدة الأزوتية المتكامل، ومصنعي إنتاج الرخام والجرانيت، ومصنعي التركيز والفصل للمعادن الثقيلة من الرمال السوداء.

وأوضح «أبو المجد» أنه جار العمل حاليًا في مشروعات قومية أخرى، منها مصنع لإنتاج الفلسبار والكوارتز الصناعي واللابيتيك صديقة البيئة، ومصنع للأسمدة العضوية ومصنع لدباغة الجلود بشراكة إيطالية، ومصنع لإنتاج الكيماويات المستخدمة في دباغة الجلود بالتعاون مع الجانب الألماني والهولندي، ومصنع لإنتاج الجيلاتين الغذائي والصناعي، ومصنع لإنتاج الأمصال واللقاحات بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى أنه يتم العمل على إنشاء مصنع لإنتاج الضمادات الطبية بالتعاون مع شركة كندية، ومصنع مشتقات البلازما، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 20 مركز للتبرع ببلازما الدم بشراكة أسبانية، فضلًا عن مشروعات خدمات الاتصال من خلال الحمل التجاري للقمر الصناعي طيبة 1، وإنشاء وإدارة أبراج الاتصالات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.