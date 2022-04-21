الاحتلال يقمع المصلين في المسجد الأقصى بـ«غاز الفلفل والرصاص المطاطي» (صور)

يستمر العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، الذين نفذوا اقتحامات مُتعددة ومتتالية في الأيام الأخيرة، ما استفز مشاعر المسلمين في شهر رمضان المبارك.

مواجهات في المسجد الأقصى فجر اليوم

وفجر اليوم، اندلعت مواجهات جديدة في المسجد الأقصى المبارك بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين، حيث قمعت القوات المصلين بالقنابل والرصاصات المطاطية وغاز الفلفل الذين يستخدمونه لتفريق المصلين وإبعادهم من المكان، وفي الوقت ذاته، ردّ الفلسطينيون بإلقاء المفرقعات على قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة في باحات المسجد الأقصى.

واليوم هو الأخير في احتفالات عيد الفصح اليهودي الذي استمر لمدة أسبوع، نفذ فيها المستوطنون الإسرائيليون انتهاكات وتدنيس للمسجد المبارك على شكل مجموعات متتالية دخلت المسجد الأقصى في حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تكبيرات النساء في المسجد الأقصى

وبينما كانت قوات الاحتلال الفلسطيني تقتحم المسجد الأقصى المبارك، كان هناك تكبيرات من النساء، فيما ردت القوات عليهن بالضرب لإبعادهن عن المسجد الأقصى، إلا أنّ النساء واصلن قراءة القرآن والتكبير.

أما داخل المسجد القبلي بالمسجد الأقصى المبارك، فأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعيرة مطاطية عبر نوافذ المسجد، وعلى أبواب الأقصى، انتشرت القوات بشكل كبير بعد نصب عدد من السواتر، فيما احتجزت هويات المواطنين قبل السماح لهم بالدخول من أجل الصلاة.

وتصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها في فلسطين قبل بداية شهر رمضان المبارك، وتحديدا في مدينة القدس المحتلة، حيث يتم الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك وعلى الضفة الغربية التي شهدت أحداثا عديدة نتج عنها سقوط إصابات في صفوف الفلسطينيين، فضلا عن شن إسرائيل لحملات اعتقالات يومية.

وشهد قطاع غزة الفلسطيني عدة غارات، لعدة أماكن في القطار، آخرها الليلة الماضية، حيث شن جيش الاحتلال هجومًا جويًا على القطاع، عقب دوي إنذارات في منطقة سديروت وإطلاق القبة الحديدية صواريخ اعتراضية.