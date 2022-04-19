قصف واقتحامات واعتقالات.. يوم قاس على الفلسطينيين في عيد الفصح اليهودي

يستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته اليومية في الأراضي الفلسطينية والمقدسات، والتي كان أبرزها اقتحام مئات المستوطنين أمس للمسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة، إذ ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد على 13 مجموعة من جهة باب المغاربة.

ووفقًا لـ«وفا»، نفذ المستوطنين جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية لإحياء عيد الفصح اليهودي تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

اقتحام الحرم الإبراهيمي

أما الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل فشهد اقتحام مئات المستوطنين وتأدية طقوسًا تلمودية في ساحاته وبداخله احتفالًا بعيد الفصح، وفي محيط المسجد شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية لتأمين عملية الاقتحام للمستوطنين، بالإضافة إلى نصب حواجز عسكرية على مداخل المسجد لإعاقة حركة المواطنين.

إصابات واختناقات في نابلس

وفي نابلس، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلق بالمطاط بالإضافة إلى عشرات الاختناق في مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والشبان الفلسطينيين في مدخل قريتي بزاريا وبرقة شمال نابلس بهدف اقتحام المئات من المستوطنين الإسرائيلية لمستوطنة «حومش» المخلاة، وفي السياق ذاته، أغلقت القوات مداخل برقة بالسواتر الترابية، واعتقل الاحتلال 8 فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

تجريف الأراضي في الأغوار

وفي الأغوار الشمالية واصل مستوطنون إسرائيليون أعمال تجريف بمنطقة الفارسية، وصرح عارف دراغمة الناشط الحقوقي أن المستوطنين يجرفون أراضٍ بمنطقة «احمير» تمهيدا لوضع كرفانات بالمنطقة التي أقيم عليها بؤرة استيطانية قبل سنة.

أما في قطاع غزة، فشن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على محافظة خان يونس استهدفت موقعا غرب المحافظة بأربعة صواريخ، الأمر الذي تسبب في أضرار مادية كبيرة بداخله، دون وقوع إصابات.