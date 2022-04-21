مدير مشروعات الخدمة الوطنية: التاريخ سيقف متعجبا أمام التجربة المصرية

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ التاريخ سيتوقف قليلًا أمام التجربة المصرية النابعة من قوة وإرادة وصلابة وعزيمة شعب مصر الأبيّ الذي أدرك بحسة الوطني أن مستقبله لن يبنيه غيره، فصبر وتحمل ومضى في طريقة رافعًا شعار «نكون أو لا نكون»، وشاهد العالم أجمع كيف تحولت مصر في أعوام لا تتخطى أصابع الأيدي الواحدة من فوضى خلاقة تكاد تطيح بالأخضر واليابس، إلى واحة من الأمن والاستقرار، فما تحقق على أرض مصر من نهضة اقتصادية وعمرانية سيكون مرتكزًا للانطلاق لبناء الجمهورية الجديدة التي يسودها العدل وتعلوا فيها قيمة الإنسان المصري.

ما تم تحقيقه على صعيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو مجرد سطر على طريق بناء المستقبل

وأضاف «أبو المجد»، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بمنطقة توشكى، أن الطريق ما زال أمامنا طويلًا، وما تم تحقيقه على صعيد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هو مجرد سطر على طريق بناء المستقبل الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره ونحفظ للمواطن المصري كرامته والحفاظ على مقدراته ونوفر له أفضل الظروف المعيشية، لقد وفقنا الله عز وجل في تنفيذ مشروعات عديدة بدعم ومتابعة سيادتكم وبمعاونة الأجهزة العامة للقوات المسلحة وتعاون الوزرات وأجهزة الدولة.

أبوالمجد: نشكر الرجال الشرفاء من الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية

وبالإشارة للعمل الجاد، نشكر الرجال الشرفاء من الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات ورجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعمل دؤوب لتحقيق هذا الإنجاز، وبعد استعراضنا للمشروعات الجديدة التي تضيف رصيدًا يصب في خانة الاقتصاد الوطني نواعد سيادتكم ألا تتوقف عجلة الإنتاج بنفس روح الإصرار والعزيمة حتى نصل في النهاية لتحقيق الأهداف المنشودة التي تصبوا اليها مصرنا الغالية، حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.