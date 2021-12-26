رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضي»: زرعنا 1.3 مليون فدان بأجود أنواع النخيل

قال اللواء توفيق سامي توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، إن الشركة ليدها 4 مزارع رئيسية، وهي مزارع شرق العوينات والفرافرة وتوشكي وعين دلة، لافتا إلى أن البداية كانت في عام 1999، بمنطقة شرق العوينات وبمساحة 10 آلاف فدان.

المساحة المنزرعة وصلت إلى 100 ألف فدان في 2014

وأضاف «توفيق»، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية في توشكي، أنه وفي عام 2012، وصلت المساحة إلى 80 ألف فدان، وفي عام 2014، وصلت المساحة لـ100 ألف فدان، وفي عام 2015، جرى تكليف الشركة الوطنية باستصلاح وزراعة 10 الآف فدان بمنطقة سهل بركة بالفرافرة، وفي نفس العام جرت إضافة 10 آلاف فدان أخرى بالعوينات، وفي عام 2016 زار الرئيس السيسي، مزرعة الفرافرة، بمناسبة بدء موسم الحصاد.

وأوضح أنه وفي عام 2017 جرى تكليف الشركة باستكمال استصلاح وزراعة 25 ألف فدان في منطقة توشكى، وفي عام 2018 جرى تكليف الشركة باستصلاح وزراعة 12500 فدان بمنطقة عين دلة، وفي ذات العام جرى تكليف الشركة بزراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان.

33 صنفا من أنواع التمور المتميزة

وأكد أنه -حتى الآن- جرت زراعة 1.3 نخلة على مساحة 21 ألف فدان، وجرت زراعة 33 صنفا من الأنواع المتميزة، كبلح المجدول والبارحي والصقعي والسكري والخلاص.

وتابع: «جرى إدخال منظومة التحول الرقمي إلى الشركة، وكانت البداية في مشروع التمور، وسابقا كانت البيانات تسجل على كارت ورقي مغلف، وحاليا استعانت الشركة بـQR Code لكل نخلة، وباتت المعلومات ميسرة مع المهندس ورئيس الفرع، وتصل إلى رئاسة الشركة مباشرة كقاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرار المناسب».