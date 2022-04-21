أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الصين تجدد رفضها للعقوبات على موسكو

قال الرئيس الصيني «شي جين بينج»، إن حكومته تدعم المحادثات لحل النزاعات الدولية، وأكد مجددا معارضة الصين للعقوبات الأحادية الجانب التي يتم فرضها على روسيا، فيما تواصلت عمليات إجلاء المدنيين المحاصرين داخل مدينة «ماريوبول»، التي تقترب القوات الروسية من إحكام قبضتها عليها، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

الصين حرصت على عدم مساعدة لموسكو تجنبا لفرض عقوبات على بكين

وانتقدت الصين مرارًا العقوبات الغربية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على روسيا جرّاء العملية العسكرية في أوكرانيا، لكنها حرصت أيضًا على عدم تقديم مساعدة لموسكو قد تؤدي إلى فرض عقوبات على بكين.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. الصين ملتزمة باحترام سيادة الدول

وخلال كلمة عبر الفيديو أمام منتدى «بوآو»، السنوي للتجمع الآسيوي في جزيرة هاينان، جنوب الصين، قال «شي»، إن الجهود ضرورية لتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد العالمية واستهداف العقوبات الغربية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة جارديان البريطانية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، الرسمية عن «شي»، قوله إن الصين لا تزال ملتزمة باحترام سيادة وسلامة أراضي جميع البلدان، وتدعم عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الخيارات المستقلة لمسارات التنمية والأنظمة الاجتماعية التي تتخذها مختلف البلدان.

ونقلت شينخوا عن «شي» قوله: «نظل ملتزمين بالحل السلمي للخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور، وندعم جميع الجهود التي تفضي إلى التسوية السلمية للأزمات، ونرفض المعايير المزدوجة، ونعارض الاستخدام التعسفي للعقوبات الأحادية والولاية القضائية طويلة المدى».

محاولات لنقل مزيد من المحاصرين داخل ماريوبول

ميدانيا، أكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني «إيرينا فيريشوك»، هذا الصباح أن أربع حافلات للإجلاء تمكنت من مغادرة مدينة ماريوبول أمس عبر الممر الإنساني، وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن من كانوا في الحافلات أمضوا الليل في «بيرديانسك»، وهم الآن متجهون إلى «فاسيليفكا» فيما يجري انتظارهم في زابوريزجيا.

وقالت «فيريشوك»، إن المحاولات ستتم مرة أخرى اليوم في الساعة 2 ظهرًا لصعود أشخاص جدد على متن حافلات في مدينة ماريوبول المحاصرة، لكنها حذرت من أن الوضع الأمني ​​صعب وقد يتعين تغيير الخطط.