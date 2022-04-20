حرب روسيا وأوكرانيا.. كييف تعرض على موسكو إجراء مفاوضات في ماريوبول

عرضت أوكرانيا على روسيا إجراء مفاوضات في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وتعقدت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بسبب توسع العملية العسكرية الروسية في شرق أوكرانيا، ومحاصرة مدينة ماريوبول.

واعتبرت النائبة في البرلمان الأوكراني ماريا ميزينتسيفا، أن موسكو ليست مهتمة بالمفاوضات ولا تريد التوصل لسلام، منوهة بأن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب البلاد، قائلة: «لم نحصل على أي رد منها بشأن فتح الممرات».

روسيا سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة للتوصل لاتفاق

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان موسكو أن استمرار التفاوض بيد كييف، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بلاده سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق.

وأوضح أن الجانب الأوكراني يغير موقفه باستمرار بشأن الاتفاقيات التي سبق وقدمها، قائلا: «فاعلية وجدوى المفاوضات تتأثر بتغيرات المواقف الأوكرانية».

تحديد موعد جديد للمفاوضات يعتمد على أوكرانيا

ونوه بتحديد موعد جديد للمفاوضات يعتمد على الجانب الأوكراني، قائلا: «الأوكرانيون لا يظهرون رغبة كبيرة في تكثيف عملية المفاوضات».

يشار إلى أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن موسكو فقدت الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين، واصفة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتابع وغير المستقل، الذي ينفذ أوامر أمريكا وحلف شمال الأطلسي.

موسكو فقدت الثقة بالمفاوضين الأوكرانيين

وأكد ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، أمس، استحالة تحديد موعد للجولة المقبلة من المفاوضات، قائلا: «التفاوض مع روسيا من أجل وقف النزاع بات أكثر صعوبة وتعقيداً، لا سيما بعد التطورات العسكرية الميدانية في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوبا، والشرق الأوكراني».

وتتمسك موسكو بنزع سلاح أوكرانيا، ووقف مساعيها للانضمام إلى الناتو، فيما تطالب كييف بضمانات دولية متعددة من أجل وقف أي هجوم روسي مستقبلي على أراضيها.