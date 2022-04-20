أخبار روسيا وأوكرانيا.. «البنتاجون» يعلن إرسال طائرات روسية لدعم كييف

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم، إن برلين اختارت عدم الكشف عن تفاصيل حول الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية، في وقت أعلنت الولايات المتحدة علنا وصول طائرات حربية وقطع غيار إلى كييف، الأمر الذي أكدت موسكو مرارا رفضها له، وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، حمل الدول الغربية أمس، مسؤولية إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، بسبب استمرار تدفق الأسلحة إلى كييف، وهو نفس الاتهام الذي تلقيه أيضا الدول الحليفة لأوكرانيا على موسكو.

أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. مساعدات ألمانيا إلى كييف

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في ريجا اليوم، قالت «بربوك» إن برلين سلمت صواريخ مضادة للدبابات وستينجرز وأسلحة أخرى لم يجر الحديث عنها علنًا حتى يمكن إتمام عمليات التسليم إلى أوكرانيا بسرعة.

وسئلت وزيرة الخارجية الألمانية عما إذا كانت برلين سترسل نظامها المدفعي Panzerhaubitze 2000 - الذي يقول بعض الخبراء إن أوكرانيا بحاجة إليه لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية في منطقة دونباس، حسبما ذكرت «رويترز»، ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا.

وردا على ذلك، قالت بربوك، إن ألمانيا ستدرب الجنود الأوكرانيين على استخدام وصيانة أنظمة الأسلحة المتطورة التي تلقتها من دول حليفة أخرى.

وأضافت الوزيرة الألمانية: «إذا قام الشركاء بتسليم المدفعية التي لم نعد قادرين على تقديمها، فسنساعد في التدريب والصيانة».

أمريكا على غرار ألمانيا تتكتم على حجم المساعدات العسكرية الجديدة

وضمن أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبر جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن أوكرانيا تلقت طائرات مقاتلة وقطع غيار، بهدف تعزيز القدرات الجوية الأوكرانية في مواجهة روسيا، لكن على غرار برلين لم تحدد واشنطن عدد تلك المساعدات ولا حتى الدول التي تقدمها.

ورغم أن «كيربي» لم يعلن أنواع هذه الطائرات ولا الدول التي قدمتها لها، إلا أنه كشف عن أن هذه الطائرات روسية الصنع، وأنها قدمت من دول ذات خبرة في هذا النوع من الطائرات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.