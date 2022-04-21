بشرة خير.. نجاح تجربة التلقيح الصناعي للماعز والأغنام بجنوب سيناء

نفذ مركز البحوث في محافظة جنوب سيناء، تجربة لتلقيح الحيوانات، بالتعاون مع مركز «أكساد»، ومديريتي الطب البيطري والزراعة، إذ قدمت الشركة، منذ سبتمبر الماضي، سلسلة من الدورات التدريبية على تقنية التلقيح الاصطناعي، للمهندسين الزراعيين والبيطريين.

وتقول الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، في تصريح خاص، اليوم الخميس، إن تقنية التلقيح الاصطناعي للأغنام و الماعز بالمحافظة، هدفها التحسين الوراثي للمجترات الصغيرة المحلية، مشيرة إلى تدريب مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين، على هذه العملية، تحت إشراف خبراء من «أكساد» والبحوث الزراعية.

نجاح تجربة التلقيح الصناعي

أعلنت رحاب، نجاح تجربة التلقيح الصناعي، التي انطلقت في محافظة جنوب سيناء، منذ سبتمبر من العام الماضي، موضحة أن الأغنام والماعز التي تم تلقيحها في وادي الطور ورأس سدر، وضعت صغارها بصحة جيدة، وهناك أعدادا من هذه الحيوانات، ولدت مولود وأخرى اثنين، وصحة المواليد جيدة.

وأشارت إلى أن هناك فريق إشراف تابع هذه التجربة، منذ بدء عمليات التلقيح، وتابع صحة الأم أيضا، وقد نجحت التجربة التي نفذت على 87 رأس كمرحلة أولى، لافتة إلى أنه من المؤكد، أن هذه التجربة سوف تعمم الفترة المقبلة.

تدريب 60 مهندس زراعي وطبيب

أكدت مدير عام الطب البيطري بجنوب سيناء، تدريب نحو 60 مهندس زراعي وطبيب بيطري، على عمليات التلقيح الصناعي للأغنام والماعز، بهدف تعميم التجربة على كل المدن، وزيادة إنتاج الثورة الحيوانية، وتحسين السلالات.

وتابعت بأن هناك مجموعة من الشروط والضوابط، التي وضعت من أجل تلقيح الحيوانات، منها أن يكون الحيوان بدون أمراض، وصحته جيدة، وألا تكون الأنثي حاملا، وأخيرا موافقة المربي على عملية التلقيح، موضحة أن مراحل التلقيح تبدأ باختيار الحيوانات من الأغنام والماعز، بالكشف عليها بالسونار، للتأكد من أنها ليست حاملا، ويتم عمل السونار على فترتين كل 15 يومًا.

وأضافت أن يتم عزل الحيوان، ويوضع برنامج غذائي له قبل التلقيح، بعد ذلك يتم وضع هرمونات عن طريق إسفنجة، ثم تبدأ عملية التلقيح بالحيوانات المنوية، عن طريق جهاز مخصص لذلك، مشيرة إلى أن فترة التلقيح تختلف بين الأغنام والماعز، لأن الهرمونات والإسفنجة تظل مدة بين 12 إلى 14 يومًا بالنسبة الماعز، موضحة أن الحيوانات المنوية موضوعة في محلول نيتروجين سائل مخصص لحفظها وهناك محقن.