«الزراعة» تكشف خطتها لتحصين الأغنام والماعز من الطاعون والحمى القلاعية

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الدولة لتحصين رؤوس الأغنام والماعز ضد مرض طاعون والحمى القلاعية، مشيرا إلى أنه جرى تحصين أكثر من نصف مليون رأس من الأغنام والماعز ضد هذا المرض، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية، من خلال طرح العديد من المشروعات، مثل مشروع البتلو، الذي وصل حجم تمويله إلى 5 مليارات جنيه، والذي وفر العديد من فرص العمل.

الزراعة كثفت من حملات تحصين الحيوانات ضد الأمراض

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Extra news»، أن وزارة الزراعة كثفت من حملات تحصين الحيوانات ضد الأمراض، إذ كان يجرى حملتين تحصين على مدار العام، وتم زيادتها، فضلا عن عمل قوافل بيطرية لكل قرى ونجوع مصر، موضحًا أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات التي هدفها تحسين انتاجية الفلاح وزيادة إنتاج اللحوم والأسماك وأن يكون لدينا مصادر متنوعة في هذا الإطار.

الدولة تعمل للتوسع في المشروعات المدرة للدخل للفلاحين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القيادة السياسية تأخذ اتجاه قوي للغاية من أجل تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، وبدأت بعملية التنمية في المناطق الريفية من خلال مشروع «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الدولة تعمل للتوسع في المشروعات المدرة للدخل للفلاحين ومنها مشروع البتلو الذي بدأ بتمويل 700 مليون جنيه ووصل إلى 5 مليارات جنيه، فحجم دعم وتمويل المزارعين فى الدولة المصرية أصبح كبيرًا جدًا من خلال توفير أكثر من 370 ألف رأس ماشية.