روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إحكام السيطرة الأمنية على مدينة ماريوبول الأوكرانية، بعد استسلام 1478 من المقاتلين الأوكرانيين، وإجلاء أكثر من 142 ألف مدني من المدينة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

روسيا تحكم سيطرتها على ماريوبول الأوكرانية

وأكد الرئيس الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ روسيا تضمن حياة الجنود الأوكرانيين الذين يغادرون منشأة آزوفستال في ماريوبول وستتعامل معهم باحترام، كما هنأ وزير الدفاع بمناسبة نجاح العملية العسكرية في ماريوبول.

الأوضاع في ماريوبول تسمح بعودة المدنيين

وشدد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أنّ الأوضاع في ماريوبول أصبحت هادئة وتسمح بعودة المدنيين، وذلك وفقا لـ«سكاي نيوز».